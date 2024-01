Antwerp FC-trainer Mark van Bommel laat zich uit over de situatie van Marc Overmars

Marc Overmars is voorlopig niet van de partij bij Antwerp FC. De technisch directeur van de regerend kampioen van België kreeg vorige week te horen dat zijn schorsing wordt overgenomen door de FIFA, wat betekent dat hij een jaar lang geen werkzaamheden in het voetbal mag verrichten. Hoewel er nog veel onduidelijk is en Overmars en zijn entourage wachten op reactie vanuit de Wereldvoetbalbond, heeft Antwerp FC besloten om Overmars in ieder geval voorlopig buiten de deuren te houden. Dat vertelde Mark van Bommel dinsdagmiddag.

Het was Overmars die medio 2022 Van Bommel aanstelde als nieuwe hoofdtrainer van Antwerp FC. De voormalig voetballer van onder meer PSV, FC Barcelona en Bayern München beleefde een eerste seizoen om nooit meer te vergeten. Van Bommel loodste Antwerp FC naar de landstitel, bekerwinst én het hoofdtoernooi van de Champions League. Dit seizoen loopt het binnen de lijnen echter allemaal wat minder en is het ook daarbuiten onrustig. Met de mogelijke wereldwijde…