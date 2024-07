Alles Over Antoon (Vriendin, Leeftijd, Woonplaats, Echt Naam)

Antoon (22) is een Nederlandse rapper, producer en zanger. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al heel wat hits op zijn naam staan en meerdere awards in de wacht gesleept. Zo won hij de Qmusic Top 40 Award voor Beste Artiest Nationaal. Daarnaast won hij een Edison in de categorie Pop. En als kers op de taart staat Antoon in februari 2025 in een uitverkocht Ziggo Dome.

Volledige naam: Valentijn Antoon Remmert Verkerk

Leeftijd van Antoon: 22 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Rapper, producer en zanger

Partner Antoon: Carmen Visser

Wie is Antoon?

Antoon werd op 11 februari 2002 geboren in het Noord-Hollandse Hoorn als Valentijn Antoon Remmert Verkerk. Hij groeide op in Midwoud in een gezin met twee zussen. Een jongere zus, Josefien en oudere zus, Anneleen.

Antoon was altijd al met muziek bezig

In een interview zegt de basisschooljuf van Antoon of Tijn, zoals de bewoners in Midwoud hem kennen dat hij een sprankelend kind was. Hij was dol op bouwen en was een kei in communicatie. Volgens juf Net ziet ze dat nu ook terug in zijn nummers.

Als kind was Antoon altijd al bezig met muziek. Hij speelde onder ander drums, maar ook piano. Toen hij als jonge jongen als dj begon stonden zijn ouders altijd voor hem klaar. Ze brachten hem naar elk optreden waar hij zijn sets mocht laten horen. Dat begon toen hij 13 was.

Jongste student op de Herman Brood Academie

Antoon ging toen hij 13 was nog naar de middelbare school, maar toen hij 15 werd stopte hij met het vwo en ging naar de Herman Brood Academie. Hij was hier de jongste kandidaat ooit. Hij viel op omdat hij een eigen unieke stijl wist te creëren. Hij combineerde EDM-muziek met Hiphop en zijn eigen geschreven teksten.

2020, een jaar vol ups en downs

2020 was het jaar waarin Antoon zijn grote doorbraak kreeg. Hij tekende een contract bij Dreamteam Music. Het nummer Hyperventilatie dat in juni van dat jaar werd uitgebracht gooide hoge ogen op TikTok. Het leek een veelbelovend jaar te worden, maar in dat jaar stierf de moeder van Antoon, Heleen, aan kanker.

Die periode was heel tegenstrijdig, want enerzijds zat zijn carrière in de lift, maar had hij ook te maken met groot verlies. Tegen RTL Boulevard zegt Antoon hierover dat hij liever nog een moeder had gehad dan een carrière. Hij zegt daarnaast dat familie voor hem het allerbelangrijkste is. Ze staan altijd voor hem klaar en weten hem waar nodig ook op zijn plek te zetten. Bovendien vindt Antoon het leuk dat hij dit avontuur met zijn vrienden en familie kan beleven.

De vader van Antoon is zijn steun en toeverlaat

Gelukkig heeft Antoon ook veel steun aan zijn vader, Justus Verkerk. Justus regelt alle zaken rondom Antoon zijn werk. Dat zorgt ervoor dat de twee een hele hechte band hebben. Zijn vader rijdt hem ook nog steeds het hele land door. Tijdens die ritten hebben ze het niet alleen over het werk, maar ook over alle andere dingen in het leven.

Antoon is ondertussen naar Amsterdam verhuisd. Hij heeft hier een mooi appartement in de hippe wijk Oud-Zuid. Maar zijn studio is nog steeds in zijn ouderlijk huis in het kleine plaatsje Midwoud in Noord-Holland. Dat zorgt ervoor dat hij zijn vader nog vaker ziet.

De start van een glansrijke carrière

Nadat Antoon het nummer Hyperventilatie uitbracht kwam zijn carrière in een stroomversnelling terecht. In hetzelfde jaar bracht hij het album De Nacht Is Van Ons uit. In hetzelfde jaar brengt hij een EP uit samen met Big2 genaamd Heilig Water. Het volgende jaar bracht hij nog een aantal singles uit en begint te touren door Nederland.

Vanaf dat moment kan zijn carrière niet meer stuk. Hij maakt het ene na het andere nummer en scoort hit na hit. Zo maakte hij nummers met Paul Sinha, Bilal Wahib, Kris Kross Amsterdam, Maan en Roxy Dekker.

2022 is het jaar van Antoon

In 2022 lijkt er geen stoppen meer aan, Antoon wordt genomineerd voor de Edison Awards in de categorie Nieuwkomer. Bovendien staan 6 van zijn hits in de Top 40, waarvan 1 op nummer 1. Bovendien was hij een van de meest gestreamde artiesten van het jaar.

Het nummer Vluchtstrook dat hij samen met Sigourney K en Kris Kross Amsterdam maakte was in dat jaar de meest gestreamde single. Als kers op de taart verkocht hij twee keer Ziggo Dome uit. Het duurde slechts 5 uur voordat alle kaarten vergeven waren.

Antoon valt in de prijzen en maakt een film

Ook 2023 is een mooi jaar voor Antoon. Hij ontvangt dit jaar maar liefst twee grote awards:

Qmusic Top 40 Award voor Beste Artiest Nationaal

Edison Award in de categorie Pop

Het is ook het jaar dat zijn eigen muzikale film Antoon – Engel wordt uitgebracht. De film laat zien wie Antoon is en hoe het leven van deze jonge artiest eruit ziet. Je ziet hoe een jonge Tijn in een razend tempo uitgroeit tot een artiest van topniveau. Je wordt helemaal meegenomen tot aan zijn hoogtepunt op dat moment, zijn Ziggo Dome concerten.

De film werd in 100 bioscopen vertoond en is nu te zien op Amazon Prima. De film kreeg een maand na de première de Kristallen Film uitgereikt. Dit is een prijs voor Nederlandse documentaires die in de eerste dagen na lancering meer dan 10.000 bezoekers weten te trekken.

Bijzonder lied voor de moeder van Antoon

Een nummer dat bij veel mensen een gevoelige snaar raakte is Onweer. Het nummer gaat over de moeder van Antoon die overleed toen Antoon 18 jaar oud was. Antoon vond het moeilijk om met de dood van zijn moeder om te gaan, zeker omdat het met zijn carrière op dat moment juist heel erg goed ging.

Het resulteerde erin dat Antoon uiteindelijk instortte. Het nummer is een ode aan zijn moeder maar ook een manier voor Antoon om met het verdriet om te gaan. Veel luisteraars herkennen zich in het nummer en voelen zich door dit nummer gesteund.

Nog meer succes voor Antoon

Antoon was klaar voor de volgende stap in zijn leven en tekende in 2023 een contract bij Warner Music Group, Atlantic Records Benelux. Dat jaar stond hij ook op meerdere grote festivals waaronder Concert at Sea, Zwarte Cross en Kingsland. In 2024 kondigde Antoon aan dat hij in februari 2025 nogmaals in Ziggo Dome zou staan. Ook deze keer waren de kaarten binnen no-time uitverkocht.

Antoon komt met een kledinglijn

Antoon is een hele slimme jongen en weet zijn populariteit flink te benutten. Daarom komt hij in 2024 met een eigen kledinglijn, Maison PB by Antoon. De eerste collectie die hij uitbracht, bestond uit twee hoodies, T-shirts en jacks. De stijl is die van kleding gedragen door studenten in de Verenigde Staten.

Het vermogen van Antoon

Dat Antoon populair is mag wel duidelijk zijn, die populariteit komt niet alleen, het levert Antoon ook een leuk salaris op. Hoeveel het vermogen van Antoon precies is weten we niet en dat zal de artiest ook niet zo snel delen, maar het begint al aardig op te lopen.

Zo weten we van zijn artiestenbureau dat het zeker 20.000 tot 25.000 euro kost om Antoon te boeken. Daarnaast heeft hij natuurlijk al een paar keer Ziggo Dome uitverkocht. De inkomsten voor deze concerten liggen rond de 1 miljoen euro. Ook als je daar alle kosten vanaf trekt, houdt je nog een interessant bedrag over.

Antoon rijdt een dikke auto

Dat Antoon ondertussen begint te merken dat hij meer geld heeft zien we onder andere aan zijn auto. Hij kocht aan Audi A6 Avant S-line. De nieuwprijs voor het standaard model ligt net iets boven 70.000 euro. Maar Antoon heeft de auto compleet laten customizen met lichtmetalen velgen en unieke zwarte accessoires.

De vriendin van Antoon

Antoon is al een tijdje samen met de influencer Carmen Lauren Visser (27). De brunette heeft 49.000 volgers op Instagram. Het koppel leerde elkaar kennen toen Carmen Lauren nog studeerde aan het VU Amsterdam waar ze de masteropleiding marketing volgde

De eerste geruchten over hun relatie deden de ronde in april van 2022. Toen werden ze samen gespot op het strand. Bovendien plaatsten ze op dat moment allebei foto’s van hetzelfde strand op hun stories. Er wordt veel gesproken over het leeftijdsverschil tussen de twee. Carmen is namelijk 5 jaar ouder dan Antoon. Wij denken dat het gewoon jaloezie is.

Heel wat meiden zullen jaloers zijn op Carmen, maar daar staat tegenover dat ook heel wat mannen jaloers zullen zijn op Antoon. Carmen Visser weet al jaren de FHM500 lijst met mooiste vrouwen van Nederland te behalen. Het begon in 2020 met de 118e plek. Daarna zakte ze naar de 227e plek en in 2024 staat ze op een indrukwekkende 52e plek in de ranglijst. Carmen is bovendien de muze van Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema, de hosts van Zelfspodcast.

Carmen zorgt dat Antoon normaal blijft

Ondanks dat de twee een droomleven lijken te leiden gaat hun relatie niet altijd over rozen. Zeker in het begin niet. Antoon is al op jonge leeftijd gewend geraakt aan het sterrenbestaan. Dat zorgt er helaas soms voor dat het een beetje naar zijn hoofd stijgt. Hij vond het bijvoorbeeld, maar raar dat zijn vriendin wilde dat hij zijn schoenen ergens anders neerzette.

Toch zegt Antoon dat het ook goed is dat Carmen hem weer met twee voeten op aarde zet. Al die schreeuwende meisjes, dat stijgt je af en toe naar het hoofd, zegt hij in een interview met AD. Het is goed dat iemand soms zegt dat hij even normaal moet doen.

Antoon over bekend zijn

Antoon zegt in een interview dat hij in het begin van zijn carrière niet zo goed door had hoe beroemd hij was. Zijn doorbraak was tijdens de pandemie. Toen hij eenmaal weer de straat om kon, ontdekte hij hoe populair hij was. Hij kon bijna niet meer over straat. Dat was in het begin wel even wennen, maar het was ook iets waar Antoon altijd van gedroomd had.

Veelgestelde vragen over Antoon

We kregen heel wat vragen binnen over Antoon. Dit is een lijst met de vragen die jullie het meest gesteld hebben en de antwoorden.

Wat is de leeftijd van Antoon?

Antoon is (22) jaar oud.

Wie is de vriendin van Antoon?

Antoon heeft sinds 2022 een relatie met influencer Carmen Visser. We zien regelmatig kiekjes van de twee