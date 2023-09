Ant Group lanceert nieuw blockchain-merk voor Web3-ontwikkelaars

Ant Group, de moedermaatschappij van ‘s werelds grootste mobiele betaalplatform, Alipay, heeft vandaag zijn nieuwste submerk geïntroduceerd: ZAN.

Dit nieuwe merk zal zich volledig concentreren op het bevorderen van blockchain-ontwikkeling en het aanbieden van diensten aan zowel institutionele als individuele Web3-ontwikkelaars.

Ondersteunen van Web3-ondernemingen

Het recente officiële persbericht, dat op 8 september is gepubliceerd, belicht een uitgebreid scala aan technologische producten en diensten die ZAN binnen handbereik van zijn klanten zal brengen. De eerste aankondiging in het persbericht betreft een oplossing die Web3-ondernemingen zal ondersteunen bij het uitgeven en beheren van real-world assets (RWA’s) in overeenstemming met lokale wettelijke vereisten. Het persbericht vervolgt met de introductie van verschillende technische producten,…