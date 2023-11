Anouk zit recht na miskraam alweer in The Voice-stoel: ‘Met naweeën en alles’

Zangeres Anouk vertelt in een openhartig gesprek met &C Magazine over de ups en downs van de afgelopen jaren. Waaronder het feit dat ze tot drie keer toe een miskraam kreeg. “De dag erna zat ik alweer op de stoel bij The Voice.”

‘Moest snel gebeuren’

Anouk is naar eigen zeggen gelukkiger dan ooit tevoren. Toch is geluk niet vanzelfsprekend voor de rauwdouwer. “Ik heb drie miskramen gehad, want tja, ik was toch ‘al’ 39 jaar en mijn schildklier werkte niet goed.”

Ze had al een keer eerder een miskraam gehad, maar deze keer voelde dat intenser. “Ik vond het vooral erg omdat het snel moest gebeuren. De klok tikt door, en je hebt dan ook meer kans op een kindje met een afwijking. Dat maakte die miskramen wel extra teleurstellend. Vooral voor hem, want iedere keer ben je blij en dan is het ‘m toch niet.”

In de stoel met naweeën

Anouk sloeg zich er kranig doorheen. “Ik moest gewoon werken. De opnames van The Voice waren in volle gang. Ik had zelfs…