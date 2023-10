Annexum | Wat vindt u van deze winkelfondsen?

In totaal heeft Annexum 140 supermarkten in bezit, verdeeld over Nederland en Duitsland. Voordeel van deze vastgoedniche is dat het veelal om stabiele huurders gaat zoals Jumbo, Albert Heijn en Lidl die langlopende huurcontracten afsluiten. Daarom is de bezettingsgraad van de fondsen hoog.

De risico’s zitten hoofdzakelijk in de financiering. De supermarktfondsen zeilen scherp aan de wind en hebben relatief hoge loan-to-value (LTV) ratio’s. Zo had het Duits Nederlands Supermarkt Fonds eind juni een LTV van 58,9%. Dat is in deze omgeving van stijgende rentes veel te hoog. Afwaarderingen kunnen de fondsen snel in…