Anna Drijver doet mee aan Het Perfecte Plaatje

Actrice en model Anna Drijver doet mee aan RTL4-programma ‘Het Perfecte Plaatje!’ dat vanaf 4 oktober te zien is op RTL4.

Anna, werd geboren op 1 oktober 1983 in Den Haag.

Ze heeft een relatie met mede-acteur Benja Bruijning.

In 2005 was ze voor het eerst te zien in een film.

Ze heeft al heel wat ervaring, dat gaat haar in ‘Het Perfecte Plaatje!’ zeker helpen.

Anna werkt als actrice, model en podcastmarker

De dochter van Mieke Bosse en Peter Drijver werkt als actrice, model en podcastmaker.

Ze is net als Annemarie van Gaal een echte alleskunner.

Ook op social media is Anna geen onbekende. Met haar 104.000 volgers deelt ze haar leven.

Ze heeft al ervaring met fotografie

Wat fotografie betreft hebben Niek Roozen en Anna Drijver een voorsprong op de rest.

Ze hebben beiden al ervaring. Anna, maakt voor haar Instagram-account veel foto’s van haarzelf, dat…

