Angela de Jong over nieuwe docusoap Jan Smit: ‘Onsympathiek’

Docusoap Jan Smit flop

Jan Smit krijgt een docusoap op NPO 1 dat elke maandag te zien valt: Volendam, een dorp in de Eredivisie. “Is het niet een dochter of neefje dat aan een bijbaantje moet worden geholpen, dan is het wel een peulenschilletje voor een BN’er om bij de omroepbazen te regelen dat hij een eigen docusoap krijgt als hij een nieuwe hobby heeft“, schrijft Angela in haar column. Bekende Nederlander Jan Smit was al zanger en presentator, maar sinds kort is hij ook voorzitter van de plaatselijke voetbalclub in Volendam en heeft daar hele grote plannen mee.

Jan Smit verdient al flink met zijn optredens, maar toch zoekt hij er een nieuwe hobby bij. “En iemand bij de publieke omroep heeft in al zijn wijsheid besloten dat het een goed idee is om daar zes weken lang 45 minuten kostbare zendtijd…