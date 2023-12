Angela de Jong ontroostbaar! – Bekende Buren

Er is haar echt een drama overkomen. Lees maar

AD columniste Angela de Jong is niet snel uit haar evenwicht te krijgen, maar wat haar nu is overkomen maakt haar bijna ontroostbaar. Wat is er gebeurd? Angela vertelt dat zij en haar man een nieuw huis in Rotterdam hebben gekocht.

RAMP VOOR ANGELA DE JONG

Dat betekent dat ze hun huidige woning gaan verkopen en dat huis is getroffen door een ramp, waardoor alles even op zijn kop is gezet. Voor de verkoop moesten er foto;s worden gemaakt, maar dat werd het even niet.

WATERLEIDING ANGELA DE JONG

Angela vertelt aan Wilfred Genee: “vlak voordat er foto’s gemaakt werden voor de verkoop, is er bij graafwerkzaamheden in de straat een waterleiding geraakt en daardoor is onze achtertuin en die van de buren ondergestroomd. Het is ook allemaal het huis binnengelopen. En er moesten nog foto’s gemaakt worden”.

De woning van Angela is compleet geruïneerd. “Het souterrain wat we net twee jaar geleden…