Angela de Jong gaat voorlopig niet meedoen met Temptation Island

TV-recensent Angela de Jong is niet te spreken over het uberranzige Temptation Island. In haar column voor het AD zegt ze: “Gewetenloze programmamakers gieten kandidaten vol met alcohol en manipuleren ze om over hun grenzen te gaan.” Ze vindt dat het hoog tijd is dat er meer aandacht komt voor de mentale gevolgen voor de deelnemers.

Angela merkt op dat het opvallend stil is in medialand over de kwestie. “Hoort u het ook? Gewoon even stil zijn, de oren spitsen en luisteren. En dan.. Precies. Je hoort niks,” grapt ze. Volgens Angela hebben negen oud-deelnemers zich al gemeld met psychische klachten.

Leedvermaak

Angela is kritisch over de rol van de kijkers. “De fans weten dat natuurlijk best, maar negeren dat vervelende stemmetje in hun hoofd, omdat ze hun portie leedvermaak belangrijker vinden,” zegt ze. Ze vindt dat RTL en producent SimpelZodiak misbruik maken van de kandidaten en dat dit niet langer genegeerd kan worden.

Grenzen

Angela…