‘Ange Postecoglou doet dingen die niemand anders durft te doen in de top’ – Voetbal International

Jarenlang vroeg hij zich af wat er mis was met hem. Het kon niet liggen aan de manier waarop hij zijn teams liet spelen. Op basis van zijn werk bij de Australische nationale ploeg had hij al een kans bij een serieuze club verdiend.

Deze column is afkomstig uit het VI-weekblad. Bekijkwat er nog meer in de laatste editie staat!

Het was Pep Guardiola die een paar weken geleden in aanloop naar hun onderlinge confrontatie vertelde dat hij Ange Postecoglou sinds vier jaar volgt. Hij doelde op de oefenwedstrijd die Manchester City in de zomer van 2019 speelde tegen Yokohama F. Marinos. Bij het bekijken van de beelden van de Japanse ploeg viel hem de rol van de doelman op. Hij zag dingen gebeuren in de opbouw die hij interessant vond. Hij omschreef zijn Premier League-collega als een van die coaches die van voetbal een leukere sport maken.