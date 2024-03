Andrew Tate opnieuw opgepakt na beschuldigingen seksueel misbruik

De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn in Roemenië opnieuw opgepakt, ditmaal in een Brits onderzoek. Ze worden beschuldigd van seksueel misbruik in het Verenigd Koninkrijk.

De Roemeense politie meldt dinsdag dat de Britse autoriteiten arrestatiebevelen tegen de mannen hebben uitgevaardigd. Een woordvoerder van Tate bevestigt dat de broers maandag zijn opgepakt en meldt dat de beschuldigingen betrekking hebben op de periode tussen 2012 en 2015. Het tweetal beweert onschuldig te zijn.

Het Hof van Beroep in Boekarest beslist dinsdag of de broers worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk, zegt de woordvoerder van Tate. Dit hof buigt zich vrijdag over de vraag of de inbeslagname van Tates bezittingen door Roemeense aanklagers in 2023 gehandhaafd blijft.

Arrestatie

De broers werden in december 2022 ook al in Roemenië, waar ze wonen, gearresteerd. Ze werden in juni samen met…