André Hazes woest op Radio 538-praatjesmaker na misplaatste grap

André Hazes, de zoon van zanger André Hazes, was deze zomer even helemaal klaar met radio-dj Frank Dane. De reden? Een pikante grap over korte bezoekjes aan Van der Valk hotels.

Van der Valk-vibes

André Hazes Jr. is niet iemand die je tegen de haren in wilt strijken. Zo heeft hij een levenslange boycot tegen Wilfred Genee omdat hij hem ‘junior’ blijft noemen. Ook Humberto Tan kreeg de wind van voren na wat kritische vragen over zijn familie. Tijdens een radio-uitzending maakte Frank Dane een opmerking over André’s nieuwe woning: “Je hoeft nu niet meer voor een uurtje in te checken bij Van der Valk.”

Knipperlichtliefje

André reageerde eerst luchtig, maar besefte later dat hij misschien te ver was gegaan. “K*t, waarom zeg ik dat?” dacht hij achteraf. De zanger beweert monogaam te zijn, maar slaapt niet meer samen met zijn knipperlichtliefje Monique Westenberg. Hij ziet haar maar twee dagen per week en slaapt niet met haar in één kamer. “We doen…