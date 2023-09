André Hazes schrikt als hij ziet wat z’n zoontje Dré doet: “Niet slim”

André Hazes heeft een nieuwe single uit. Die kreeg de naam ‘Als je wil dat ik je man ben’.

André Hazes heeft een nare periode achter zich gelaten. De zanger overwon drugs en alcohol. Twee dingen waar hij nu zover mogelijk van wil wegblijven.

André is intussen ook weer samen met Monique Westenberg. Ze is ook de moeder van zijn zoontje Dré. Hij wil er vooral voor hen zijn.

Ook Dré is blij dat zijn vader terug is. Hij doet nu in alles zijn vader na. “Dat is zowel goed als slecht”, bedenkt de zanger zich in Story.

“Het is een briljant en komisch kind. Hij probeert nu al oudere meisjes te versieren met mijn naam. ‘Ben je fan van mijn vader? Geef je nummer en dan belt hij je’, zegt Dré.”

“Mocht hij achttien zijn, dan kreeg hij een high five. Maar nu moet ik uitleggen dat dat niet slim is.”