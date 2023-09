André Hazes overspoeld met geweldige reacties na ‘Tien Om Te Zien’-passage: “Helemaal terug van weggeweest”

Vrijdag zagen we op VTM de eerste aflevering van ‘Tien Om Te Zien’. We mochten ook een paar noorderburen ontvangen op het podium in Westende.

Naast zangeressen Hannah Mae en Maxine die respectievelijk met Metejoor en Regi zongen, waren ook Marco Schuitmaker en André Hazes van de partij. André bracht zijn nummer ‘Als Je Wil Dat Ik Je Man Ben’. Voor André was het heel bijzonder om weer op het podium van ‘Tien Om Te Zien’. Bij zijn vorige passage was André namelijk onder invloed. Dat konden we zien in Andrés openhartige docu ‘Crossroads’. Andrés comeback wordt duidelijk gesmaakt door het Vlaamse publiek. Op sociale media wordt hij voorspoeld met mooie reacties. “Hij is helemaal terug van weggeweest, wow, chapeau hoor!” “Heel mooie tekst en zo mooi gezongen, welkom terug kleine vriend”, klinkt het nog. “Goed gedaan en ook fijn dat je er terug bovenop bent”, zegt nog iemand. “Heel mooi, respect”, lezen we verder. “Geweldige stem heeft hij!”, laat nog iemand…

Lees verder bij showbizz24.be