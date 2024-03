André Hazes laat zien hoeveel hij gebruikt heeft op Ibiza

Nee, driedelige docuseries op Videoland zijn niet langer genoeg voor André. De zangvogel wil nu ook zijn rock ‘n roll-verleden uitmelken op de socials. Want wat was onze André wild! Ozzy Osbourne had hem na 7 nakkies en 16 verslonden vleermuizen nog niet kunnen bijbenen. “Moet je kijken!”

Zaterdag op Ibiza

André Hazes zit zich momenteel te vervelen in het vliegtuig en daar worden zijn volgers nu de dupe van. Zij moeten wederom aanhoren wat voor wildebras Dreetje vroeger was. De aanleiding daarvan is een foto die zijn vriendin Monique gisteren deelde op Instagram. Daarin fotografeerde ze zichzelf met een kop thee op de bank. “Zaterdag vibes,” schreef ze erbij. Daaronder in kleine lettertjes: “Vroeger zag een zaterdag op Ibiza er heel anders uit.”

‘Schrik niet!’

Maar Monique, hoe zagen die zaterdagen er dan uit? Laat het maar aan André over om ons uit deze onwetendheid te verlossen. Hij weet namelijk exact hoe die…