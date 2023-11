André Hazes komt eindelijk met update over zijn moeder Rachel

Toen André Hazes uit de spotlights verdween, woonde hij een hele tijd bij zijn moeder Rachel Hazes. Inmiddels lijkt hun relatie echter helemaal bekoeld te zijn.

De relatie tussen André Hazes en Rachel Hazes is altijd al wat ingewikkeld geweest. Rachel heeft al meermaals haar onvoorwaardelijke steun voor haar zoon uitgedrukt, maar telkens als Monique Westenberg in beeld is, lijkt dat toch wat moeilijker te liggen.

Tussen Rachel en Monique heeft het namelijk nooit geboterd. Toen André vorig jaar weer naar Monique toegroeide, was Rachel daar dan ook absoluut niet blij mee.

Een andere reden waarom het contact tussen Rachel en André momenteel erg koel is, is de brief die André naar zijn ex Sarah van Soelen schreef. Die belandde in de brievenbus bij roddelkoningin Yvonne Coldeweijer, naar alle waarschijnlijkhed door Rachel.

Begin dit jaar vertelde André Hazes in ‘Jinek’ dat hij geen contact meer had met Rachel. In de nieuwe documentaire ‘André Hazes: The Next…