Andre Hazes jr. wil absoluut geen contact meer met zijn moeder

In een recent interview heeft McKroketta Rachel Hazes gesproken over de breuk tussen haar en haar zoon André Hazes jr. De twee, die ooit onafscheidelijk waren, zien elkaar nu niet meer. Rachel hint dat Monique Westenberg, haar schoondochter en aartsvijand, mogelijk een rol speelt in deze breuk, hoewel ze dit niet bevestigt.

Contact verbroken

Het contact tussen Rachel en André werd verbroken rond de tijd dat een brief van André aan Sarah van Soelen uitlekte. Rachel ontkent echter dat zij hierachter zit en suggereert dat de breuk een andere oorzaak heeft. Ze geeft aan dat het contact met André momenteel zeer beperkt is. “Ik ga niet zeggen dat dit door Monique komt. Dat weet ik niet. André is bijna dertig jaar oud, geen elf meer. Hij kan heel goed zelf beslissen hoe hij zijn leven inricht. Daar heeft hij zijn moeder niet voor nodig,” vertelt Rachel in de Story.

Drama in de familie Hazes

Het drama beperkt zich niet alleen tot Rachel en André. Ook…