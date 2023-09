André Hazes heeft heel erg veel pijn en jankt bij zijn volgers

André Hazes laat op Instagram weten het niet langer vol te houden. Om deze boodschap kracht bij te zetten, plaatst hij een verontrustende selfie in zijn story. Zijn gezicht lijkt op gesmolten speelklei. Wat is er aan de hand met onze national treasure?

Droog, dorstig en schraal

Nee, het is dit keer niet zijn gekrompen beddengoed waardoor Hazes in een neerwaartse spiraal zit. En ook niet zijn manische moeder die om de haverklap de rechtzaal goudbruin kleurt met haar krokante aanwezigheid. Hazes heeft het moeilijk met de warmte. Die tropische hitte die heel Nederland de afgelopen week in een houdgreep had, wordt hem teveel. André voelt zich als een ijsbeer op de zandvlaktes van Dead Valley: droog, dorstig en schraal.

Genekt door airco

Maar dat is niet alles. Hazes dacht die moordende hitte wel te kunnen tackelen door de airco eens op te schroeven. Helaas moet zijn gevoelige, gouden strotje daar nu een hoge prijs voor betalen. Zullen we ooit nog van…