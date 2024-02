André Hazes haalt keihard uit naar zijn moeder midden in winkel

De storm tussen moeder en zoon gaat maar niet liggen. Wanneer Raggel zich even koest houdt, is het aan André om met modder te gooien. Gisteren was het raak in make-upzaak Sephora, waar André verbale tikken uitdeelde aan zijn mammielief.

Veel te bruin

Hazes is samen met zijn neefje Djarno op pad. Schijnbaar wilde Djarno per se langs make-upzaak Sephora. De knullen strijken neer bij de concealers. Voor de leeks: dat is die huidskleurige plamuur om je huid mee te perfectioneren.

In een video op Instagram laat André zien hoe hij een veel te bruin exemplaar uit de stallage plukt. “Heb jij een kleurtje?,” vraagt Djarno aan zijn neef. “Nee, dit is de kleur van iemand anders uit de familie,” sneert André. Uiteraard refereert hij hier naar Rachel en haar ‘tint de Torremolinos’.

Bekijk hieronder het filmpje: