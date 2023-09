André Hazes en Monique Westenberg in tranen door nieuwe single

In april bracht André Hazes na een lange stilte voor het eerst weer een single uit, ‘Deel van mij’. Enkele weken geleden kwam er nog eentje, ‘Zeg hem dat het goed gaat’.

‘Zeg hem dat het goed gaat’ is een bijzonder persoonlijk nummer voor André Hazes. “Het gaat over dat ik in de kliniek zit en dat Monique mij belt, mij met de neus op de feiten drukt en dat ik haar een boodschap doorgeef voor Dré”, vertelt hij in de ‘Jan Paparazzishow’.

Ook voor Monique Westenberg ligt de tekst erg gevoelig. “Ik kan het met Monique niet luisteren zonder te moeten huilen. De eerste keer dat we het samen luisterden, gingen we kapot”, aldus André.

Hij vermoedt dat het nummer voor veel mensen iets kan betekenen, en is er dan ook erg trots op. “Ik vind het echt bizar goed gelukt”, klinkt het. “Het is misschien wel het mooiste nummer dat ik ooit gemaakt heb.”