André Hazes doet wenkbrauwen fronsen met uitspraak over leeftijdsverschil met Monique: “Zien we dan wel”

André Hazes en Monique Westenberg vormen opnieuw een koppel. Na enkele turbulente jaren lijkt de zanger weer rust gevonden te hebben.

André Hazes en Monique Westenberg leerden elkaar kennen in 2014. André was 20 en Monique 36 toen ze een relatie kregen. Op 26 december wordt Monique 46, André werd aan het begin van het jaar 29.

André is een stuk jonger dan Monique en krijgt dan ook veel aandacht van – vaak jongere – vrouwen. Wat hem tegenhoudt om de verleidingen te weerstaan? “Dat je niet meer drinkt, zorgt er wel voor dat je je grenzen stelt”, zegt hij in Weekend.

“Dat scheelt echt en dat is heel relaxed. Als ik kijk naar de nachten met stappen en zo, dan doe je gewoon domme dingen. Nu ben ik of niet eens op die plekken waar rare dingen gebeuren, of ik kan mijn kop gebruiken.

“Toen Monique en ik een relatie aangingen, zeiden mensen al tegen mij: ‘Straks is zij oud en dan bij nog maar zo oud…’ Ja, dat zien we dan wel weer, denk ik”, besluit André Hazes.