André Hazes doet eerlijke bekentenis over zijn overleden vader

André Hazes is sinds enkele maanden weer actief als zanger. In september verschijnt het nieuwe album van de zanger. De eerste singles met zijn nieuwe sound zijn alvast gelanceerd.

André Hazes staat deze zomer in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, in november staat zijn comeback in Rotterdam Ahoy op de agenda. Eerder dit jaar zette hij zijn eerste stappen weer op het podium tijdens de Holland Zingt Hazes-shows in de Ziggo Dome.

Ook volgend jaar staan er weer shows gepland op 8 en 9 maart. Natuurlijk is ook André dan weer van de partij. André vindt het leuk dat fans meerdere keren per jaar met zijn vader bezig zijn. “Zo blijft hij altijd een onderdeel”, zegt de 29-jarige zanger in Weekend.

“Maar ik word nu dertig en op een of andere manier is hij een beetje verdwenen uit mijn gedachten”, moet André toegeven. “Misschien raar, maar zoals ik al vaker heb geroepen; ik zie mezelf meer als fan dan als zoon. Als ik zijn muziek of stem hoor, zwijmel ik net als…