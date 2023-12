André Hazes compleet doorgesnoven tijdens live op Vlaamse radio

De luisteraars van de Vlaamse radiozender ‘Joe‘ zaten in flinke spanning. Er was ze namelijk een grote primeur beloofd. André Hazes zou de onthulling doen tijdens een live-uitzending, maar die nam compleet verward de telefoon op: “Wat was dit ook alweer?”

De radio-dj’s hadden het zweet op hun voorhoofd parelen. Er stond namelijk een bijzonder telefoontje gepland met hét multitalent van Woerdse origine. Met klamme handjes deden ze een poging om Hazes te bereiken, maar kregen geen gehoor. Een pijnlijke stilte volgde. Uit wanhoop begonnen ze maar wat nummers af te spelen.

‘Wat was dit ook alweer?’

Gelukkig, ergens tussen de muziek door, klonk daar eindelijk (na waarschijnlijk vele belpogingen) de stem van Hazes. “Jij komt met iets nieuws voor ons, nietwaar?” begonnen de dj’s enthousiast.

Helaas voor hen was André volledig de kluts kwijt. “Wat was het ook alweer dat je zou aankondigen?” stamelde…