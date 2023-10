André Hazes betrapt met stuk oudere vrouw: ‘Geef gewoon ff een kus’

André Hazes neemt de uitspraak ‘op een oude fiets moet je het leren’ iets te serieus. We weten inmiddels dat de zangvogel een lichte voorkeur heeft voor het rijpere geschut, kijkend naar Monique Westenberg en Bridgit Maasland. Maar André is geen amateur meer. Het beginnerslevel is uitgespeeld en hij waagt zich nu aan een echt antiek exemplaar.

‘Geef nou eens ff een kus’

Hazes was gister weer over de vloer bij Hanni (the celebrity hairstylist) voor zijn maandelijkse trimbeurt. In de Instagram Stories van Hanni is te zien dat er een oudere vrouw de zaak binnen wandelt. “Daar is mijn gangsterchick,” begroet de kapper de dame in een filmpje.

Leeftijd is voor Hanni slechts een getal. Hij is vastberaden om de cougar aan André te koppelen. Hij wordt er bijna baldadig van: “Geef eens ff een knuffel. Geef eens ff een kus. Geef nou eens ff een kus, joh!”

Overspel

André wordt er lichtelijk ongemakkelijk van. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn…