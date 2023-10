André Hazes aan Saskia Noort: ‘Een vinger in de k*nt… is dat jouw ding?’

André Hazes wil graag weten of Saskia Noort erop kickt om de artiesteningang te gebruiken tijdens de paringsdans. Tijdens het lezen van haar boeken kwam er namelijk opvallend vaak een vinger in de k*nt voorbij. “Ik vroeg me af of dat jouw ding is.”

De fetisj van Saskia

Hazes heeft een aardige tijd gespendeerd in afkickklinieken. Wat hij daar deed? Het hele repertoire van Saskia Noort er doorheen jagen. Aan weekblad Story vertelt hij over zijn bewondering voor haar werk: “Ik heb daar wel twaalf boeken gelezen van Saskia Noort en haar fetisj voor een vinger in de k*nt ontdekt. Zo’n scène komt letterlijk in elk boek voor. Later heb ik haar een bericht gestuurd. Om haar te bedanken dat ze mij door mijn revalidatie had gesleept.”

André verslond de boeken van Sas als zoete koek. Maar wat hem van al die literaire hoogstandjes vooral is bijgebleven, is die welbekende tengel in de aars. Hij confronteert Saskia ermee tijdens een dubbelinterview…