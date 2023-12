Ancelotti baalt na perfecte CL-groepsfase van Bellingham-moment – Voetbal International

‘Dat was een domme gele kaart’, tikte Ancelotti de allrounder tijdens het persmoment na afloop op de vingers. ‘Maar verder doet hij het fantastisch.’ Bellingham is nog niet geschorst, maar moet in de achtste finale wel op zijn tellen passen.

Mede door een gemiste penalty van Modric vlak voor rust maakte De Koninklijke het zichzelf onnodig moeilijk in Berlijn. Het was al de derde keer dit seizoen dat Real faalde vanaf de strafschopstip. ‘Het is lastig om daar de vinger achter te krijgen. Luka blijft altijd heel kalm, maar het is hem nu twee…