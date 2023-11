Analytici hebben geen goed woord over voor Lozano: ‘Meteen wisselen’ – Voetbal International

In de slotfase kon Lozano de bal breedleggen op zijn Belgische ploeggenoot. Hij ging echter voor eigen succes, een plan dat mislukte. Bij RTL7 hekelde Wesley Sneijder de aanvaller. ‘Je moet ‘m of stijf in de kruising schieten of afleggen. Met nog vijf of zes minuten te gaan… Deze móét-ie breedleggen. Bakayoko staat ook vol ongeloof te kijken. Het is een te lastige bal om erin te schieten, de korte hoek wordt geblokkeerd. Voor hetzelfde geld vliegt hij er aan de andere kant nog in. Dan is het wel een ding.’