Analisten:minder omzet Recticel in het verschiet

Morgen gaat Recticel haar resultaten over het afgelopen kwartaal naar buiten brengen. De omzet van het concern uit over dit jaar komt uit op 537.36 miljoen euro. Zo blijkt uit gemiddelde verwachting van de analisten. Dit is licht minder dan de omzet over 2022 toen de omzet 561.52 miljoen euro bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Recticel in beeld plus taxaties 2023

Onderaan de streep rekenen de meeste analisten op een nettowinst van 23 miljoen euro. Gezien de laatste analistenconsensus heeft het bedrijf dit jaar een winst per aandeel van 41 cent. Op basis hiervan komt de koerswinstverhouding uit op 26.24.

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 27 cent. Het dividendrendement van Recticel ligt hiermee op 2.51 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de industriele bedrijven ligt op een relatief royale 3.03 procent.

Laatste koersdoelen rond de 20 euro

Laatste adviezen:

Berenberg

DeGroof Petercam

ING

Deze partijen gaven onlangs taxaties…