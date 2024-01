Analisten:meer omzet Boeing in het verschiet

Morgen komt het Amerikaanse Boeing met haar resultaten over het voorbije kwartaal. De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 76.74 miljard dollar. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. Dit is behoorlijk meer dan de omzet over 2022 toen het concern 66.61 miljard dollar verdiende.

Historische omzetten en resultaten Boeing in beeld plus taxaties 2023

Wat betreft het resultaat rekenen de analisten op een nettoverlies van 3.59 miljard dollar. Volgens de laatste rondgang langs de analisten stevent het bedrijf af op een verlies per aandeel van 6.15 dollar. De koers/winstverhouding komt hiermee op -33.36 te liggen.

Analisten verwachten over dit jaar geen dividenduitkering. Het gemiddelde dividendrendement van de luchtvaart- & defensiesector ligt op een magere 1.39 procent.

Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt de beurswaarde 120.84 miljard dollar.

De voorbije vrijdag sloot het aandeel op 205.19 dollar.

Koershistorie