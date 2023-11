Analistenkorps rekent op omzetdaling Zalando

Zalando gaat morgen haar resultaten over het voorbije kwartaal uitbrengen. Over het huidige boekjaar komt de omzet van het bedrijf uit volgens de analisten uit op 10.33 miljard euro. Dit is vrij beperkt minder dan de totale omzet over 2022 toen het bedrijf 10.34 miljard euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten Zalando in beeld plus taxaties 2023

Onderaan de streep rekenen de analisten op een nettowinst van 102 miljoen euro. Over dit jaar wordt door het gros van de analisten, zoals gepolst door persbureau Thomson Reuters, een winst per aandeel van 47 cent verwacht. Zodoende komt de koerswinstverhouding op 46.79 uit.

Analisten gaan er niet van uit dat het bedrijf over dit jaar dividenden uit zal gaan keren. Het doorsnee dividendrendement van de handelsbedrijven ligt op een aantrekkelijke 3.24 procent.

Actuele koersdoelen nabij de 39 euro

Laatste adviezen:

RBC Capital Markets

Barclays

Deze effectenhuizen brachten onlangs taxaties voor…