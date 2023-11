Analistenkorps rekent op omzetdaling Galapagos

Morgen presenteert het Belgische Galapagos haar resultaten over het afgelopen kwartaal. De gemiddelde verwachting van de omzet van het bedrijf uit over dit jaar ligt volgens de analisten op 521.23 miljoen euro. Dit is licht minder dan de omzet over 2022 toen het concern 552.13 miljoen euro ontving.

Wat betreft het resultaat rekenen De meeste analisten op een nettoverlies van 173 miljoen euro. Over dit jaar wordt door het gros van de analisten een verlies per aandeel van 2.69 euro verwacht. De koers-winst-verhouding ligt hiermee op -11.61.

De consensus van de analisten luidt dat het concern geen dividenden uit zal gaan keren. Het gemiddelde dividendrendement van de biotechnologiebedrijven ligt op een zeker aantrekkelijke 3.55 procent.

