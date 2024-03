Analistenkorps rekent op omzetdaling Adidas

Adidas zal morgen haar bedrijfsresultaten over het voorbije kwartaal bekend maken. De omzet van het bedrijf uit Herzogenaurach over dit jaar komt uit op 21.42 miljard euro. Zo blijkt uit de meeste recente rondgang langs de analisten. Dit is vrij beperkt minder dan de omzet over 2022 toen de omzet 22.51 miljard euro bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Adidas in beeld plus taxaties 2023

Onderaan de streep rekenen de analisten op een nettowinst van 10 miljoen euro. Voor dit jaar ligt de consensus van het resultaat per aandeel op een verlies van 22 cent. De koers/winstverhouding komt hiermee op -858.45 te liggen.

De consensus van de dividenduitbetaling ligt op 64 cent per aandeel. Het dividendrendement komt hiermee op 0.34 procent te liggen. Het gemiddelde dividend van de producenten van persoonlijke goederen ligt op een relatief prima 2.95 procent. Het is de verwachting dat het bedrijf op 10 mei dat dividend van 64 cent uit zal gaan keren.

