Analistengilde: McKesson op stoom voor recordomzet

Morgen komt het Amerikaanse McKesson met haar resultaten over het afgelopen kwartaal. Over het huidige boekjaar komt de omzet van het bedrijf uit volgens de analisten uit op 305.32 miljard dollar. De totale omzet zou volgens de analisten dit jaar dan het hoogste in haar bestaan zijn. Dit is fors meer dan de omzet over 2022 toen het concern 276.71 miljard dollar ontving.

Historische omzetten en resultaten McKesson in beeld plus taxaties 2023

De analisten gaan voor 2023 uit van een nettowinst van 3.66 miljard dollar. Over dit jaar komt het bedrijf volgens het gros van de analisten uit op een winst per aandeel van 27.32 dollar. Hiermee komt de koers/winst-verhouding op 18.59 te liggen.

Over dit jaar ligt de verwachting van het dividend op 2.41 dollar. Het dividendrendement komt hiermee op 0.47 procent te liggen. Gemiddeld levert een aandeel in de gezondheidsproducten- en diensten levert een aantrekkelijk dividendrendement van circa 1.91 procent op. Het is de…