Analisten voorspellen koude douche voor generatieve AI hype in 2024

Voor een technologie die naar verluidt elk facet van onze levens gaat veranderen, heeft generatieve kunstmatige “intelligentie” nogal wat hordes te overkomen. “AI” is niet consistent, is getraind met (waarschijnlijk onrechtmatig) gebruik van andermans intellectuele eigendommen en is per slot van rekening ook nog eens bizar duur om draaiende te houden. Volgens een nieuw rapport van de analisten van firma CCS zullen we volgend jaar dan ook een stuk minder horen over generatieve “AI.” Leggen we alvast wedjes over welke technologie in 2024 onze levens, maar eigenlijk alleen de bankrekeningen van investeerders, gaat veranderen?

Toepassingen voor “AI” willens en wetens overdreven

De hype is dood, lang leve de hype! Dat de toepassingen voor generatieve “AI” enorm zijn overdreven, is geen verrassing. De tech industrie draait op hype. Om de illusie van eeuwigdurende groei in stand te houden, zie je dergelijk gedrag in elke sector. Toch staat erom bekend….