Analisten verwachten over 2023 omzetdaling omzet GameStop

Morgen komt het Amerikaanse GameStop met haar resultaten over het afgelopen kwartaal naar buiten. De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 5.71 miljard dollar. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. Dit is beperkt minder dan de omzet over 2022 toen het concern 5.93 miljard dollar verdiende.

Historische omzetten en resultaten GameStop in beeld plus taxaties 2023

De analisten gaan voor 2023 uit van een nettoverlies van 78 miljoen dollar. Over dit jaar komt het bedrijf volgens het gros van de analisten uit op een verlies per aandeel van 26 cent. De koerswinstverhouding bedraagt hierdoor -70.85.

Dividendbetalingen over dit jaar worden door de analisten niet verwacht. Het gemiddelde dividendrendement van de algemene detailhandelsbedrijven ligt op een zeker aantrekkelijke 2.43 procent.

Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt de beurswaarde van het bedrijf 5.59 miljard dollar.

De voorbije zaterdag sloot het aandeel op…