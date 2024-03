Analisten verwachten over 2023 dalende omzet TAG

TAG publiceert morgen haar resultaten over het afgelopen kwartaal. De omzet van het bedrijf uit Hamburg over dit jaar komt uit op 391.75 miljoen euro. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. Dit is aanzienlijk minder dan de omzet over 2022 toen de omzet 453.87 miljoen euro bedroeg.

Historische omzetten en resultaten TAG in beeld plus taxaties 2023

De analisten gaan voor 2023 uit van een nettoverlies van 305 miljoen euro. Over dit jaar komt het bedrijf volgens het gros van de analisten uit op een winst per aandeel van 9 cent. De koers-winst-verhouding ligt hiermee op een zeer royale 133.56.

Van het concern worden over dit jaar geen dividenduitkeringen verwacht. Het gemiddelde dividendrendement van de vastgoedsector ligt op een royale 5.34 procent.

Laatste analistentaxaties rond de 15 euro

Meest actuele adviezen:

Jefferies & Co.