Analisten verwachten over 2023 dalende omzet Hella KGaA Hueck

Morgen opent het Duitse Hella KGaA Hueck haar boeken over het afgelopen kwartaal. De omzet van het concern uit Lippstadt over dit jaar komt uit op 7.74 miljard euro. Zo blijkt uit gemiddelde verwachting van de analisten. Dit is vrij beperkt minder dan de omzet over 2022 toen het bedrijf 8 miljard euro binnen kreeg.

Historische omzetten en resultaten Hella KGaA Hueck in beeld plus taxaties 2023

De analisten gaan voor 2023 uit van een nettowinst van 352 miljoen euro. Over dit jaar wordt door het gros van de analisten een winst per aandeel van 3.16 euro verwacht. Zodoende komt de koerswinstverhouding op 25.63 uit.

Over dit jaar ligt de verwachting van het dividend op 86 cent. Hella KGaA Hueck ‘s dividendrendement is dus 1.06 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de automotive bedrijven ligt op een relatief aantrekkelijke 3.03 procent.

Recentste taxaties rond de 73 euro

Deutsche Bank , HSBC en JP Morgan gaven onlangs taxaties voor het aandeel.

De…