Analisten verwachten over 2023 dalende omzet ABN AMRO, fors dividend

ABN AMRO publiceert morgen haar resultaten over het afgelopen kwartaal. Over dit kalenderjaar komen de totale verdiensten van het bedrijf uit volgens de analisten uit op 8.61 miljard euro. Dit is licht minder dan de omzet over 2022 toen het concern 9.28 miljard euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten ABN AMRO in beeld plus taxaties 2023

Onderaan de streep rekenen de meeste analisten op een nettowinst van 2.45 miljard euro. Over dit jaar komt het bedrijf volgens het gros van de analisten uit op een winst per aandeel van 2.79 euro. De koers-winst-verhouding ligt hiermee op 4.83.

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 1.38 euro. ABN AMRO ‘s dividendrendement is dus 10.24 procent. Het doorsnee dividend van de banken ligt op een prima 3.22 procent. Het is de verwachting dat het bedrijf op cent een interim-dividend van 76 cent uit zal gaan keren.

Recente koersdoelen rond de 14 euro

JP Morgan, Deutsche Bank en ING gaven onlangs taxaties…