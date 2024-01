Analisten verdeeld over kansen Pernod Ricard

Pernod Ricard presenteert op 15 februari zijn resultaten over het tweede kwartaal van het fiscale boekjaar 2023/2024. Jefferies verwacht dat na de pandemiegerelateerde supercyclus de resultaten bij de Franse producent van sterke dranken zijn genormaliseerd. Dit zou betekenen dat de omzetdaling die in het eerste kwartaal is ingezet in het tweede kwartaal is versneld. Jefferies heeft zodoende zijn raming voor de winst per aandeel verlaagd en het koersdoel voor Pernod Ricard bijgesteld van €220 naar €200.

Voor de middellange termijn blijft het groeiplaatje voor Pernod Ricard volgens Jefferies gunstig en is volgens hen een koopadvies gerechtvaardigd. Daarbij prijzen de analisten het groeiende kostenbewustzijn bij Pernod Ricard. Het bedrijf houdt momenteel zijn merkenportfolio in Europa tegen het…