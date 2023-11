Analisten: outlook Besi oogt haalbaar

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het derde kwartaal de omzet zien dalen, conform de eigen outlook. Dit blijkt uit een rondvraag van ABM Financial News onder analisten.

Besi rekent voor het derde kwartaal vanwege kalendereffecten en aanhoudende marktzwakte op een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis en een brutomarge van 62 tot 64 procent.

In het tweede kwartaal boekte Besi een omzet van 162,5 miljoen euro met een marge van 65,6 procent. Rekening houdend met de eigen outlook zou dit in het derde kwartaal resulteren in een omzet van 113,8 tot 130 miljoen euro.

ING heeft hier wel vertrouwen in en mikt op een omzet van 122 miljoen euro. Daarmee is de bank iets minder optimistisch dan de gemiddelde analist, die volgens Alpha Research op 126 miljoen euro zit. Degroof Petercam zit daar met 125 miljoen euro ook nipt onder.

ING denkt verder dat Besi voor 128 miljoen euro aan orders ontving in het derde kwartaal.

Voor het vierde kwartaal…