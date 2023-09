Analisten gaan voor 2023 uit van daling omzet Micron Technology

Morgen komt het Amerikaanse Micron Technology met haar resultaten over het afgelopen kwartaal. Over 2023 komt de omzet van het bedrijf uit volgens de analisten uit op 15.44 miljard dollar. Dit is aanzienlijk minder dan de omzet over 2022 toen de omzet 30.76 miljard dollar bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Micron Technology in beeld plus taxaties 2023

De analisten gaan voor 2023 uit van een nettoverlies van 4.88 miljard dollar. Volgens de jongste analistenconsensus houdt het bedrijf over dit jaar een verlies per aandeel van 4.55 dollar over. De koerswinstverhouding komt zodoende op -15.07 te liggen.

Ondanks het verwachte verlies zal het bedrijf waarschijnlijk wel een dividend uitkeren. Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 46 cent. Micron Technology ‘s dividendrendement ligt dus op 0.67 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de halfgeleiders sector ligt op een relatief royale 1.79 procent. Het is de verwachting dat het bedrijf…