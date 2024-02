Analisten gaan uit van recordjaar voor Apple

Morgen publiceert het Amerikaanse Apple haar resultaten over het voorbije kwartaal. Over dit kalenderjaar komen de totale verdiensten van het bedrijf uit volgens de analisten uit op 396.24 miljard dollar. De omzet zou volgens de analisten dit jaar dan het hoogste in haar historie zijn. Dit is licht meer dan de totale opbrengsten over 2022 toen de omzet 383.29 miljard dollar bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Apple in beeld plus taxaties 2023

Apple Silicon Valley Amerika ©

Apple

De analisten rekenen voor 2023 op een nettowinst van 101.26 miljard dollar. Gezien de laatste analistenconsensus heeft het bedrijf dit jaar een winst per aandeel van 6.58 dollar. De koerswinstverhouding komt zodoende op 28.58 te liggen.

Per aandeel wordt door de analisten een dividend van 1.01 dollar verwacht. Apple ‘s dividendrendement komt neer op 0.54 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de hardwaresector ligt op een relatief royale 2.74 procent. Het is de…