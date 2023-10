Analisten anticiperen voor 2023 op omzetdaling omzet arGEN-X

Maandag gaat arGEN-X haar resultaten over het afgelopen kwartaal naar buiten brengen. De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 1.15 miljard euro. Zo blijkt uit de meeste recente rondgang langs de analisten. Dit is behoorlijk minder dan de omzet over 2022 toen het concern 410.75 miljoen euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten arGEN-X in beeld plus taxaties 2023

Onderaan de streep rekenen de analisten op een nettoverlies van 296 miljoen euro. Voor dit jaar ligt de consensus van het resultaat per aandeel op een verlies van 5.1 euro. Hiermee komt de koers/winst-verhouding op -86.25 te liggen.

Dividenduitkeringen worden van het concern niet verwacht. Het gemiddelde dividend van de biotechnologiebedrijven ligt op een prima 3.55 procent.

Meest recente koersdoelen rond de 482 euro

Laatste adviezen:

KBC Securities