Analist waarschuwt voor gigantische koersdaling Ethereum

Het regent momenteel negatieve analyses over Ethereum, waardoor je bijna zou denken dat de munt op het punt staat om aan een explosieve stijging te beginnen. De populaire analist Nicholas Merten is de volgende die op YouTube vertelt dat Ethereum waarschijnlijk een gigantische koersdaling te wachten staat.

Volgens Merten heeft Ethereum al meer dan een jaar gehad om aan de bovenkant uit een stijgende driehoek te breken.

Ethereum voldoet niet

In zijn nieuwe video roept Merten dat Ethereum niet voldoet. Het lukt de nummer twee van de markt maar niet om overtuigend boven de weerstand van de bullish formatie uit te komen; wat volgens hem suggereert dat Ethereum zwak is en waarschijnlijk op weg is naar veel lagere koersen.

“Ethereum voldoet niet. Het wordt keer op keer neergeschoten rond de koers van 2.000 dollar en dat is voor nu okay. Maar uiteindelijk moet je omhoog uitbreken, anders val je naar beneden en…