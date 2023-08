Analist waarschuwt investeerders voor Bitcoin

Een handelaar die eerder dit jaar de crypto-rally voorspelde, zegt dat hij aan de zijlijn blijft staan nu Bitcoin (BTC) al zijn winst heeft opgegeven die het behaalde nadat het nieuws naar buiten kwam over de Bitcoin ETF-aanvraag van BlackRock.

In een nieuwe strategiesessie vertelt DonAlt zijn 52.900 YouTube-abonnees dat de laatste Bitcoin-correctie die BTC onder de $26.000 bracht, een teken is dat de bears de controle over de markt hebben overgenomen. Hij zegt het onderstaande:

“Vanuit een handelsperspectief, als ik naar deze wekelijkse candle kijk, hebben we het hele ETF BlackRock-verhaal teruggevonden.

Er is een reden waarom ik bullish was met $16.000, en de reden is dat FTX opblies, de prijs daalde, en toen kregen we steeds meer slecht nieuws en er gebeurde niets. Prijs liep gewoon langzaam omhoog.

Wat we nu hebben, is dat we de afgelopen weken tot maanden stom goed nieuws hebben gekregen en dat de prijs omhoog is gegaan en dat volledig heeft teruggevonden….