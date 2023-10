Analist voorziet 50% waardevermindering van Bitcoin voorafgaand aan de halving

De gerenommeerde crypto-analist en YouTuber, Benjamin Cowen, uit zijn zorgen over een mogelijke prijsdaling van Bitcoin (BTC). Hij voorspelt dat de waarde mogelijk met 50% kan dalen alvorens weer te stijgen.

Gaat de Bitcoin koers crashen?

Benjamin Cowen baseert zijn voorspelling op historische data. Uit het verleden blijkt vaak dat de BTC-koers daalt in de aanloop naar een halving-evenement. De volgende halving is voorzien voor april 2024, wat suggereert dat we in de komende zes maanden een mogelijke daling kunnen verwachten. Een daling van 50% zou de Bitcoin prijs terugbrengen tot $15.000, een niveau dat lager is dan het laagste punt dat we zagen tijdens de crash van de crypto exchange FTX.

De achteruitgang in marktliquiditeit is een van de redenen voor Cowen’s bezorgdheid. Verminderde liquiditeit betekent minder actieve kopers en verkopers, wat de koop of…