Analist voorspelt stijging voor Ethereum en 3 andere altcoins

De populaire pseudonieme analist Kaleo zegt op het Twitter (of X) van Elon Musk dat Ethereum op korte termijn weleens zijn diagonale weerstand op 1.900 dollar kan doorbreken. Volgens een door de analist gedeelde grafiek zou dat een Ethereum koers van 2.100 dollar kunnen opleveren na de uitbraak.

“Gegeven het feit dat het diagonaal-seizoen is begonnen, zou de lol voor Ethereum moeten beginnen als het voorbij de 1.900 dollar schiet”, aldus Kaleo.

Niet alleen bullish over Ethereum

Het moge duidelijk zijn dat Kaleo bullish is over Ethereum, maar dat is niet de enige munt waar de analist momenteel positief over is. Ook Arbitrum, een schaalbaarheidsoplossing voor Ethereum, is volgens de analist over een belangrijke diagonale weerstand gesprongen.

Om die reden zou de munt weleens de koers van 1,30 dollar kunnen bereiken volgens Kaleo.

Op het moment van schrijven tikt de koers van Arbitrum (ARB) binnen op het niveau van 1,09 dollar. Voor vandaag staat er daarmee een…