Analist voorspelt een XRP koers van $250, is dat realistisch?

XRP verkeert al geruime tijd in een sleur; de koers lijkt weer terug te zijn bij het begin en voorlopig is er nog geen zicht op verandering. Desondanks schetsen sommige analisten een positief beeld voor de toekomst, waarbij ze voorspellen dat de koers van XRP enorm zal stijgen.

Herhaling van de 2015 marktcyclus?

Een van de analisten die een positief scenario schetst, staat bekend onder de bijnaam ‘Oaksacorn’. Volgens deze analist vertoont de huidige marktcyclus opvallende overeenkomsten met die van 2015, die de aanzet was voor de bullrun van 2016 en eindigde in 2018.

In de bijgevoegde afbeelding wordt de technische analyse van Oaksacorn gepresenteerd. Hoewel deze op het eerste gezicht wat chaotisch kan lijken voor een leek, is de analyse in wezen relatief eenvoudig. Oaksacorn suggereert dat, indien de markt zich blijft ontwikkelen zoals in de aanloop naar de bullrun van 2017/2018, en ervan uitgaande dat er een vergelijkbare procentuele groei plaatsvindt, de Bitcoin…