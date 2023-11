Analist voorspelt dat XRP doorbreekt naar prijzen tussen $5 en $8

JD, een prominente analist, heeft een aanzienlijk koersdoel voor XRP vastgesteld, op voorwaarde dat het met succes uit een symmetrisch driehoekspatroon breekt. Hij vertelt dat de XRP koers kan stijgen naar $5 tot $8 voor XRP bij een geslaagde uitbraak.

Ontstaan van de symmetrische driehoek

De symmetrische driehoek in de koerspatronen van XRP begon vorm aan te nemen toen de munt vanaf januari 2018 terugviel van zijn historische hoogtepunt. Dit werd visueel weergegeven door een neerwaartse trendlijn, die fungeerde als weerstand. In tegenstelling tot wat JD’s eerdere analyse suggereerde over een achtjarig patroon, blijkt uit een nauwkeurige inspectie dat dit patroon zich daadwerkelijk over een termijn van vijf jaar heeft ontwikkeld.

Consolidatie binnen de trendlijnen

In maart 2020 werd de symmetrische driehoek volledig geconsolideerd toen er een opwaartse trendlijn ontstond die de basis vormde voor ondersteuning. Sindsdien is XRP binnen deze twee grenzen gebleven,…