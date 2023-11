Analist verwacht Ethereum-prijs van $2.500 in November terwijl whales ETH kopen

Analisten suggereren dat de recente toename in transactieactiviteit van whales een indicatie kan zijn van groeiende belangstelling onder vermogende investeerders voor Ethereum. Het is eveneens denkbaar dat deze verhoogde whale-activiteit gekoppeld is aan institutionele betrokkenheid, aangezien dergelijke entiteiten de capaciteit hebben om aanzienlijke kapitaalstromen naar het Ethereum-netwerk te leiden.

Deze institutionele investeringen hebben het potentieel om de prijs van Ethereum aanzienlijk te verhogen, waarbij sommige analisten anticiperen op een mogelijke stijging tot boven de $2.500.

Technische analyse van Ethereum: Koers van $2.000 in zicht

De ETH-koers nadert een cruciaal keerpunt, volgens technische analyse met gebruik van Fibonacci retracement-niveaus. Technische analisten wijzen op het prijsniveau van $1.830 als een kritiek steunniveau. Indien dit niveau standhoudt, zou Ethereum zich kunnen opmaken om de weerstandsgrens van $1.875 te doorbreken. Een doorbraak…